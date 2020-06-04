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КНДР потребовала от Южной Кореи прекратить разбрасывать агитационные листовки 

ТАСС и ещё 1 37 минут назад
Нарушили соглашение: КНДР пригрозила Южной Корее
Фото: ТАСС
Пхеньян призвал Сеул прекратить разбрасывать агитационные листовки в приграничных районах, пригрозив в противном случае полностью приостановить свои контакты с Южной Кореей. Об этом говорится в заявлении первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, текст которого опубликовало в четверг Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Южнокорейские власти должны быть осведомлены о положениях Пханмунджомской декларации и о соглашении в военной сфере, в которых обе стороны согласились запретить все враждебные акты, в том числе распространение агитационных листовок в районах вдоль Военной демаркационной линии, — подчеркивается в заявлении Ким Ё Чжон. — Если они не предпримут соответствующие шаги для предотвращения бессмысленных актов против своих соотечественников, им стоит приготовиться к возможности полного вывода из строя и без того заброшенного индустриального парка Кэсон, как ранее были приостановлены туры на гору Кымгансан, или к закрытию постоянного межкорейского офиса связи".
27 апреля 2018 года лидеры КНДР и Республики Корея Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин по итогам саммита в Пханмунджоме подписали совместную декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. В частности, в ней были провозглашены цели полной денуклеаризации полуострова, твердое намерение двух стран подписать мирный договор, дальнейшее развитие сотрудничества в гуманитарной сфере. Эти намерения были подтверждены на саммите в Пхеньяне в сентябре того же года, однако до сих пор в значительной степени так и не были реализованы.
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В мире , Армия , Войска , Чен Ким , КНДР
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