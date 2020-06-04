Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Премьер Канады прокомментировал беспорядки в США долгим молчанием 

Lenta.ru 14 минут назад
Вопрос о протестах в США ввел в ступор премьера Канады
Фото: Frank Gunn/Pool via REUTERS
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо замолчал после вопроса о беспорядках в США. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.
В ходе брифинга Трюдо спросили, как бы он прокомментировал желание президента США Дональда Трампа отправить военных наводить порядок на улицах. В ответ политик молча простоял 21 секунду, и произнес «Мы все наблюдаем за тем, что происходит в США».
3 июня сообщалось, что Трамп призвал ввести войска в Нью-Йорк. Министр обороны США Марк Эспер отказался использовать армейские подразделения внутри страны.
Позднее президент США изменил свое решение. Он заявил, что для подавления беспорядков в стране привлекать армию не нужно.
Массовые протесты начались в Миннеаполисе и ряде других городов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер через несколько часов после ареста с применением силы. Акции сопровождаются вандализмом, мародерством и нападениями на полицию. Американские власти заявили, что любые стычки с полицейскими и угрозы силовикам будут расцениваться как акты внутреннего терроризма.
Видео дня. Little Big и его GO BANANAS - главный трэш года
Последние новости
Путин устроил разнос из-за разлива топлива в Норильске Путин устроил разнос из-за разлива топлива в Норильске Трамп захотел ядерного пакта с Россией Трамп захотел ядерного пакта с Россией Лукашенко отправил правительство в отставку Лукашенко отправил правительство в отставку
Комментарии 4
В мире , Марк Эспер , Джастин Трюдо , Дональд Трамп , Канада , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Казахстан отказал России
Казахстан отказал России
На протестующих в США сбросили облученных самцов мух
На протестующих в США сбросили облученных самцов мух
Россия совершила новый прорыв в разработке истребителей
Россия совершила новый прорыв в разработке истребителей
Россияне отреагировали на новость о полной кредитной амнистии
Россияне отреагировали на новость о полной кредитной амнистии
Видео
Опубликовано видео разлива топлива в Норильске
01:31
Опубликовано видео разлива топлива в Норильске
Происшествия
Появилось видео взрыва снаряда времён ВОВ
01:22
Появилось видео взрыва снаряда времён ВОВ
Происшествия
Чудесное спасение человека попало на видео
01:39
Чудесное спасение человека попало на видео
Происшествия
Человек-паук на акции протеста попал на видео
00:36
Человек-паук на акции протеста попал на видео
Поимка дикобраза в Подмосковье попала на видео
01:12
Поимка дикобраза в Подмосковье попала на видео
Tesla на автопилоте врезалась в фургон и попала на видео
01:42
Tesla на автопилоте врезалась в фургон и попала на видео
Опубликовано видео ДТП с участием маршрутки и скорой помощи
00:40
Опубликовано видео ДТП с участием маршрутки и скорой помощи
Незнакомец спас людей из горящего автомобиля и попал на видео
Незнакомец спас людей из горящего автомобиля и попал на видео
Стюардесса пошутила над спящим пассажиром и попала на видео
00:22
Стюардесса пошутила над спящим пассажиром и попала на видео
Пентагон взбунтовался против планов Трампа
01:55
Пентагон взбунтовался против планов Трампа
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение