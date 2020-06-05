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Русскоязычные отряды для защиты от мародеров появились в Нью-Йорке 

Москва24 и ещё 10 26 минут назад
Русскоязычные отряды для защиты от мародеров созданы в США
Фото: Reuters
Русскоязычная община Бруклина сформировала патрули для защиты от мародеров. Об этом РИА Новости рассказал один из авторов инициативы Исаак Болтянский.
По его словам, некоторым владельцам бизнеса начали приклеивать к дверям листовки с угрозами. В них говорилось, что они "белые и недостаточно поддерживают черных".
Также там приводился перечень усилий, которые должны быть направлены для борьбы "с превосходством белых". В частности, это пожертвования и "поддержка черного бизнеса".
"Мы создали чат в WhatsApp, пригласили друзей и ровно за ночь собрали более 500 человек. У нас не только русскоговорящие — есть евреи, мусульмане, христиане", — сказал активист.
Он также отметил, что участникам сообщества "не нравится, как сейчас относятся здесь к полицейским, — зачастую их просто пытаются убить".
Болтянский рассказал, что активисты при патрулировании ищут тайники с камнями и коктейлями Молотова. При этом они сами не носят оружия.
"Эти люди, которые не могут спокойно участвовать в протестах, они уже дали понять — для них это все сводится к наживе", — резюмировал он.
Владелец русского ресторана Pushkin в американском Сан-Диего Айк Газарян ранее рассказал, как организовал оборону своего заведения от толпы протестующих.
Массовые акции протеста вспыхнули в США из-за смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе.
По последним данным, погибли не менее 11 человек, задержаны около 4,4 тысячи. Им предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог.
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Комментарии 4
В мире , Общество , РИА Новости , Бруклин
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