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Полиция оттеснила митингующих в Вашингтоне от Белого дома 

News.ru и ещё 4 22 минуты назад
Полиция оттеснила митингующих от Белого дома
Фото: globallookpress.com
Полиция Вашингтона за три часа до наступления комендантского часа оттеснила протестующих горожан от сквера Лафайет, за которым находится Белый дом.
Силовики шеренгой продвинулись метров на 50. Люди стали расходиться, в том числе и из-за наступления темноты, сообщает РИА Новости.
В небе появился вертолёт, хотя протестующие у Белого дома ведут себя мирно.
Ранее NEWS.ru сообщал, что участники протестов против полицейского произвола провели минуту молчания в память о Джордже Флойде, стоя на коленях. Акция прошла на улицах, прилегающих к Белому дому. В момент, когда протестующие стояли на коленях, полицейские, перекрывшие подходы к скверу Лафайет, остались стоять.
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В мире , США , РИА Новости
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