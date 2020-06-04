Полиция оттеснила митингующих от Белого дома

Полиция Вашингтона за три часа до наступления комендантского часа оттеснила протестующих горожан от сквера Лафайет, за которым находится Белый дом.
Силовики шеренгой продвинулись метров на 50. Люди стали расходиться, в том числе и из-за наступления темноты, сообщает РИА Новости.
В небе появился вертолёт, хотя протестующие у Белого дома ведут себя мирно.
Ранее NEWS.ru сообщал, что участники протестов против полицейского произвола провели минуту молчания в память о Джордже Флойде, стоя на коленях. Акция прошла на улицах, прилегающих к Белому дому. В момент, когда протестующие стояли на коленях, полицейские, перекрывшие подходы к скверу Лафайет, остались стоять.