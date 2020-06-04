Полиция оттеснила митингующих от Белого дома

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Полиция Вашингтона за три часа до наступления комендантского часа оттеснила протестующих горожан от сквера Лафайет, за которым находится Белый дом.

Силовики шеренгой продвинулись метров на 50. Люди стали расходиться, в том числе и из-за наступления темноты, сообщает РИА Новости.

В небе появился вертолёт, хотя протестующие у Белого дома ведут себя мирно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что участники протестов против полицейского произвола провели минуту молчания в память о Джордже Флойде, стоя на коленях. Акция прошла на улицах, прилегающих к Белому дому. В момент, когда протестующие стояли на коленях, полицейские, перекрывшие подходы к скверу Лафайет, остались стоять.