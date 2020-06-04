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Трамп заявил о перерыве в общении с Си Цзиньпином 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Трамп заявил о перерыве в общении с Си Цзиньпином
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax заявил, что уже давно не общался с лидером Китая Си Цзиньпином.
Он заявил, что считает Китай ответственным за последствия пандемии COVID-19, поскольку власти были обязаны сдержать распространение вируса еще на начальном этапе.
Тем не менее, Трамп отметил, что вопрос введения персональных санкций против Си Цзиньпина не рассматривается.
Президент США упомянул о торговых отношениях с Китаем, подчеркнув, что, из-за введения американских санкций, прошлый год стал самым неблагополучным для китайской экономики за последние 67 лет. Несмотря на это, странам удалось заключить торговое соглашение, которое стало "одним из самых великих в истории", добавил он.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается почти 6,3 миллиона инфицированных, 379 тысяч из них умерли.
Вашингтон не раз обвинял Пекин в ответственности за распространение коронавируса. Китайские власти претензии отвергают.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии
В мире , Азия , США , Санкции США , Си Цзиньпин , Дональд Трамп , Китай
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