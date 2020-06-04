Трамп заявил о перерыве в общении с Си Цзиньпином 

Он заявил, что считает Китай ответственным за последствия пандемии COVID-19, поскольку власти были обязаны сдержать распространение вируса еще на начальном этапе.

Тем не менее, Трамп отметил, что вопрос введения персональных санкций против Си Цзиньпина не рассматривается.

Президент США упомянул о торговых отношениях с Китаем, подчеркнув, что, из-за введения американских санкций, прошлый год стал самым неблагополучным для китайской экономики за последние 67 лет. Несмотря на это, странам удалось заключить торговое соглашение, которое стало "одним из самых великих в истории", добавил он.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается почти 6,3 миллиона инфицированных, 379 тысяч из них умерли.

Вашингтон не раз обвинял Пекин в ответственности за распространение коронавируса. Китайские власти претензии отвергают.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.