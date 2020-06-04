К Белому дому стянули военную технику

На улице, за тяжелыми грузовиками, выстроилась цепочка солдат со щитами, на которых написано «военная полиция».

В Вашингтоне 3 июня все подходы к Белому дому отгородили тяжелой военной техникой. Об этом сообщает РИА Новости.

Из-за беспорядков, которые уже несколько дней бушуют в американской столице, Пентагон перебросил в окрестности города около 1,6 тысячи военных. Протесты были вызваны гибелью при задержании темнокожего американца Джорджа Флойда.

Сотни митингующих собрались и неподалеку от Белого дома. Они попытались поджечь церковь, ввязывались в потасовки с полицией, жгли мусорные баки, били витрины.

Сейчас на этой улице выставили два военных грузовика. Неподалеку от автомобилей выстроилась цепочка солдат со щитами, на которых написано «военная полиция». Протестующие вплотную приблизились к военным. Некоторые из толпы пытаются с ними поговорить, но те не отвечают. Митингующие постоянно выкрикивают лозунги: «Нет правосудия — нет мира». Также люди поднимают руки вверх с криком: «Руки вверх! Не стреляй!».

Напомним, что четверо полицейских 25 мая в Миннеаполисе задержали Джорджа Флойда за попытку расплатиться поддельным чеком на 20 долларов. Темнокожего мужчину повалили в наручниках на асфальт и придавили на шею коленом. В результате этих действий задержанный умер. Сегодня стало известно, что всем четверым экс-полицейским предъявлены обвинения.