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Подходы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой 

ТК «Звезда» и ещё 3 16 минут назад
К Белому дому стянули военную технику
Фото: Shannon Vasquez twitter
На улице, за тяжелыми грузовиками, выстроилась цепочка солдат со щитами, на которых написано «военная полиция».
В Вашингтоне 3 июня все подходы к Белому дому отгородили тяжелой военной техникой. Об этом сообщает РИА Новости.
Из-за беспорядков, которые уже несколько дней бушуют в американской столице, Пентагон перебросил в окрестности города около 1,6 тысячи военных. Протесты были вызваны гибелью при задержании темнокожего американца Джорджа Флойда.
Сотни митингующих собрались и неподалеку от Белого дома. Они попытались поджечь церковь, ввязывались в потасовки с полицией, жгли мусорные баки, били витрины.
Сейчас на этой улице выставили два военных грузовика. Неподалеку от автомобилей выстроилась цепочка солдат со щитами, на которых написано «военная полиция». Протестующие вплотную приблизились к военным. Некоторые из толпы пытаются с ними поговорить, но те не отвечают. Митингующие постоянно выкрикивают лозунги: «Нет правосудия — нет мира». Также люди поднимают руки вверх с криком: «Руки вверх! Не стреляй!».
Напомним, что четверо полицейских 25 мая в Миннеаполисе задержали Джорджа Флойда за попытку расплатиться поддельным чеком на 20 долларов. Темнокожего мужчину повалили в наручниках на асфальт и придавили на шею коленом. В результате этих действий задержанный умер. Сегодня стало известно, что всем четверым экс-полицейским предъявлены обвинения.
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В мире , Происшествия , США , Пентагон
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