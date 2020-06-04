Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-полицейским в США предъявили обвинение в убийстве афроамериканца Флойда 

Деловая газета «Взгляд» 25 минут назад
Экс-полицейским в США предъявили обвинения
Фото: © EPA
Бывшим полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, в США предъявлены обвинения в убийстве и подстрекательстве к убийству, свидетельствуют материалы суда.
Генпрокуратура штата Миннесота обвинила Дерека Шовина в убийстве второй степени «без (предварительного) умысла», передает РИА «Новости».
Джей-Александер Кьюн, Томас Лейн и Ту Тао обвиняются в пособничестве и подстрекательстве к убийству, а также в непредумышленном убийстве второй степени, передает ТАСС.
Обвинения Шовину были переквалифицированы на более серьезные. Ему грозит до 40 лет тюрьмы. Пособничество и подстрекательство могут грозить аналогичным наказанием.
Кроме того, следствие оставило обвинения в убийстве третьей степени при совершении чрезвычайно опасного деяния и непредумышленное убийство второй степени в силу халатности, создающей необоснованный риск.
Видео дня. Little Big и его GO BANANAS - главный трэш года
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Запад мешает Трампу загнать Россию в геополитическую вилку Запад мешает Трампу загнать Россию в геополитическую вилку Выходцы из России встали на защиту ресторана Pushkin в США Выходцы из России встали на защиту ресторана Pushkin в США Сотрудники Facebook осудили нежелание Цукерберга удалять пост Трампа Сотрудники Facebook осудили нежелание Цукерберга удалять пост Трампа
В мире , Происшествия , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
«Два года продолжалась эта травля»
«Два года продолжалась эта травля»
«Ешь богатых!»: протесты превращаются в классовый бунт
«Ешь богатых!»: протесты превращаются в классовый бунт
Стукнул кулаком: Путин отреагировал на доклад Мишустина
Стукнул кулаком: Путин отреагировал на доклад Мишустина
«За мою профессию меня там просто закидают камнями»
«За мою профессию меня там просто закидают камнями»
Видео
Человек-паук на акции протеста попал на видео
00:36
Человек-паук на акции протеста попал на видео
Поимка дикобраза в Подмосковье попала на видео
01:12
Поимка дикобраза в Подмосковье попала на видео
Tesla на автопилоте врезалась в фургон и попала на видео
01:42
Tesla на автопилоте врезалась в фургон и попала на видео
Опубликовано видео ДТП с участием маршрутки и скорой помощи
00:40
Опубликовано видео ДТП с участием маршрутки и скорой помощи
Незнакомец спас людей из горящего автомобиля и попал на видео
Незнакомец спас людей из горящего автомобиля и попал на видео
Стюардесса пошутила над спящим пассажиром и попала на видео
00:22
Стюардесса пошутила над спящим пассажиром и попала на видео
Пентагон взбунтовался против планов Трампа
01:55
Пентагон взбунтовался против планов Трампа
В мире США
Конфликт Соловьева с соведущей попал на видео
03:12
Конфликт Соловьева с соведущей попал на видео
Общество
В США полицейские встали на колени
00:34
В США полицейские встали на колени
США В мире
Резиденцию Джонсона штурмовали протестующие
00:12
Резиденцию Джонсона штурмовали протестующие
В мире Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение