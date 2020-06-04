Экс-полицейским в США предъявили обвинения

Бывшим полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, в США предъявлены обвинения в убийстве и подстрекательстве к убийству, свидетельствуют материалы суда.

Генпрокуратура штата Миннесота обвинила Дерека Шовина в убийстве второй степени «без (предварительного) умысла», передает РИА «Новости».

Джей-Александер Кьюн, Томас Лейн и Ту Тао обвиняются в пособничестве и подстрекательстве к убийству, а также в непредумышленном убийстве второй степени, передает ТАСС.

Обвинения Шовину были переквалифицированы на более серьезные. Ему грозит до 40 лет тюрьмы. Пособничество и подстрекательство могут грозить аналогичным наказанием.

Кроме того, следствие оставило обвинения в убийстве третьей степени при совершении чрезвычайно опасного деяния и непредумышленное убийство второй степени в силу халатности, создающей необоснованный риск.