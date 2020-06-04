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Трамп решил не использовать военных для подавления беспорядков в США 

Газета.Ru 1 час назад
Трамп передумал отправлять военных для подавления бунтов
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп отверг возможность использования военных для подавления беспорядков в стране. Об этом он сказал в интервью телеканалу Newsmax TV.
Американский лидер отметил, что привлечение военнослужащих ВС США зависит от ситуации.
«Не думаю, что нам придется это делать», — сказал Трамп.
Ранее Трамп заявлял, что что может привлечь военных для подавления беспорядков в США.
25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.
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В мире , США , Массовые беспорядки , Дональд Трамп
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