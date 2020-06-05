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В Бразилии за сутки выявили более 30 тысяч случаев COVID-19 

РИА Новости и ещё 21 2 часа назад
В Бразилии за сутки выявили более 30 тысяч случаев COVID-19
Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко
Суточный прирост летальных исходов от COVID-19 в Бразилии за сутки составил 1473, число зараженных увеличилось более чем на 30 тысяч, сообщило министерство здравоохранения страны.
Статистика по коронавирусу в южноамериканской стране продолжает расти — Бразилия, по данным университета Джона Хопкинса, обойдя Италию, заняла третье место в мире по числу жертв (после США и Великобритании), по количеству заражений — на втором после США.
По последним данным минздрава, в стране подтвержден 614 941 случай COVID-19 (+30 925 за сутки), скончались 34 021 человек. Выздоровели почти 255 тысяч пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6,2 миллиона случаев заражения, умерли около 380 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии
В мире , Вторая волна , Минздрав РФ , ВОЗ , Бразилия
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