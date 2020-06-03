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США на протестующих в Лос-Анджелесе сбросили облученных самцов мух 

Lenta.ru 38 минут назад
На протестующих в США сбросили облученных самцов мух
Фото: Reuters
Cамолет King Air, летавший над большей частью Лос-Анджелеса с 28 мая по 1 июня, не занимался наблюдением за протестующими из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает The Drive.
Согласно американскому изданию, в действительности летательный аппарат разбрасывал с воздуха облученных (стерилизованных) самцов средиземноморской плодовой мухи — одного из сельскохозяйственных вредителей. The Drive пишет, что самолет зарегистрирован в компании Dynamic Aviation, с которой правительство Калифорнии в целях контроля за популяцией данных насекомых заключило соответствующее соглашение.
Издание напоминает, что подобный подход заменил распрыскивание пестицидов, применявшееся в 1980-х годах. The Drive отмечает, что такой способ позволяет снизить численность насекомых, однако, вероятно, не все самцы средиземноморской плодовой мухи после облучения могут оказаться простерилизованными.
В другой публикации издание пишет, что над протестующими в Вашингтоне (округ Колумбия) летал вертолет Bell 412 Национального агентства по ядерной безопасности Соединенных Штатов, который мог отслеживать возможное применение в толпе грязной бомбы и другие угрозы.
Погромы в США начались в мае на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, в чем протестующие обвиняют полицейских и расизм.
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В мире , Лос-Анджелес , США
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