На протестующих в США сбросили облученных самцов мух

Cамолет King Air, летавший над большей частью Лос-Анджелеса с 28 мая по 1 июня, не занимался наблюдением за протестующими из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает The Drive.

Согласно американскому изданию, в действительности летательный аппарат разбрасывал с воздуха облученных (стерилизованных) самцов средиземноморской плодовой мухи — одного из сельскохозяйственных вредителей. The Drive пишет, что самолет зарегистрирован в компании Dynamic Aviation, с которой правительство Калифорнии в целях контроля за популяцией данных насекомых заключило соответствующее соглашение.

Издание напоминает, что подобный подход заменил распрыскивание пестицидов, применявшееся в 1980-х годах. The Drive отмечает, что такой способ позволяет снизить численность насекомых, однако, вероятно, не все самцы средиземноморской плодовой мухи после облучения могут оказаться простерилизованными.

В другой публикации издание пишет, что над протестующими в Вашингтоне (округ Колумбия) летал вертолет Bell 412 Национального агентства по ядерной безопасности Соединенных Штатов, который мог отслеживать возможное применение в толпе грязной бомбы и другие угрозы.

Погромы в США начались в мае на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, в чем протестующие обвиняют полицейских и расизм.