Резиденцию Джонсона штурмовали протестующие

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Протестующие в Лондоне попытались прорваться в резиденцию премьера 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
В центре Лондона начались беспорядки возле резиденции премьера Великобритании. Участники акции попытались взять резиденцию Бориса Джонсона штурмом.
Видео публикует телеканал НТВ. Отмечается, что беспорядки начались после того, как сотрудники полиции попытались вытащить одного из протестующих из толпы.
Telegram-канал «Военный обозреватель» пишет, что несколько протестующих под лозунгом «Черная жизнь имеет значение» пытались перелезть через ограждение. Они были задержаны. Сейчас ситуация стабилизировалась, однако акция протеста продолжается. Люди на Трафальгарской площади скандируют «Черная жизнь имеет значение», разрисовывают краской здания ведомств, полиция не вмешивается, не предпринимает действий по разгону.
«Евроньюс» сообщает, что в Гайд-парке собрались тысячи человек, которые потребовали привлечь к ответственности виновных в смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
Активисты держат в руках плакаты с надписью «Нет справедливости — нет мира».
Протесты в Лондоне начались еще 31 мая. Акции прошли также в Амстердаме. Немецкий политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что в Европе нарастает протестная активность.
Напомним, акции протестов в США спровоцированы гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Беспорядки в нескольких штатах сопровождаются актами мародерства, поджогами и грабежами. Президент США Дональд Трамп назвал происходящее «актами терроризма», санкционировал участие в подавлении беспорядков Национальной гвардии США.
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Комментарии
В мире , Видео , Криминал , Происшествия , Борис Джонсон , Александр Рар , Дональд Трамп , Деловая газета "Взгляд" , НТВ , Великобритания
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