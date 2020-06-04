Бывший президент Эквадора арестован

Экс-президент Эквадора Абдала Букарам был задержан полицией за незаконное владение оружием. Об этом сообщает Twitter прокуратуры страны.

Как стало известно, эквадорская прокуратура устроила обыск в доме бывшего главы государства, находящегося в Гуаякиле, в рамках расследования по уголовному делу о коррупции при закупке медикаментов для для Госпиталя социального обеспечения.

"После обнаружения огнестрельного оружия без разрешительных документов он был задержан", — указано в сообщении.

Букарам по решению парламента был смещен со своего поста после полугода правления в 1996-97 годах. Затем он около 20 лет был в изгнании в Панаме.