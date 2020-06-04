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Бывшего президента Эквадора задержали за незаконное владение оружием 

Газета.Ru и ещё 4 42 минуты назад
Бывший президент Эквадора арестован
Фото: РИА Новости
Экс-президент Эквадора Абдала Букарам был задержан полицией за незаконное владение оружием. Об этом сообщает Twitter прокуратуры страны.
Как стало известно, эквадорская прокуратура устроила обыск в доме бывшего главы государства, находящегося в Гуаякиле, в рамках расследования по уголовному делу о коррупции при закупке медикаментов для для Госпиталя социального обеспечения.
"После обнаружения огнестрельного оружия без разрешительных документов он был задержан", — указано в сообщении.
Букарам по решению парламента был смещен со своего поста после полугода правления в 1996-97 годах. Затем он около 20 лет был в изгнании в Панаме.
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В мире , Происшествия , Телевидение , Эквадор
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