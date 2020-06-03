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В доктрине ядерного сдерживания России увидели прямую угрозу для Польши 

Деловая газета «Взгляд» 28 минут назад
В инициативе России увидели прямую угрозу для Польши
Фото: Reuters
Согласно документу об основах госполитики России по ядерному сдерживанию, Польша с ее базой ПРО Aegis является прямой целью этого сдерживания, пишет на портале wPolityce польский журналист Марек Будзиш.
Он указывает, что отправной точкой в российской доктрине выступает заявление о применении политики ядерного сдерживания как в мирное время, так и в период обострения международной обстановки, до уровня обмена ядерными ударами. Автор статьи пишет, что Москва в этом документе рассматривает ядерное оружие как политический инструмент, передает RT.
Будзиш считает, что российская политика ядерного сдерживания тесно связана с политикой безопасности Польши, так как в документе говорится в том числе о системах Aegis Ashore, установленных в Польше и Румынии, которые, как полагает Москва, направлены на Россию.
«Я пишу об этом, чтобы мы понимали, что в свете официальных российских стратегических документов Польша уже является целью политики ядерного сдерживания и, вероятно, также может стать целью потенциальной атаки с использованием, в конечном счете, ядерных боеголовок. Не принимать это во внимание — значит отказываться от принятия фактов», — пишет Будзиш.
Он считает, что Москва показала, что не намерена садиться за стол переговоров.
«По этому стратегическому сигналу мы также можем многое понять о реалиях мира, в котором мы живем, и геостратегической ситуации, в которой находится Польша», — заключил Будзиш.
2 июня президент Владимир Путин утвердил Основы госполитики в области ядерного сдерживания. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о подписанном Путиным указе.
В среду президент США Дональд Трамп заявил, что хочет заключить с Россией ядерный пакт, однако в Кремле заметили, что сейчас нужно активизировать работу над продлением ДСНВ.
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В мире , Армия , Оружие , Дональд Трамп , Владимир Путин , Деловая газета "Взгляд" , Москва , Польша
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