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Италия заявила об окончании критического момента пандемии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Италия заявила об окончании кризиса в пандемии
Фото: Reuters
Премьер Италии Джузеппе Конте объявил, что страна преодолела критический момент пандемии, однако теперь нужно выходить из экономического кризиса.
«С 4 мая мы возобновили производство, и данные вполне обнадеживающие. Число новых случаев заражения коронавирусом значительно снизилось и продолжает снижаться по всей стране. Сейчас пройден критический момент пандемии, но начался острый момент экономического кризиса», — передает слова Конте ТАСС.
При этом слова о том, что вирус исчез, он назвал «легкомыслием».
«Важно соблюдать физическую дистанцию и использовать маску», — заявил Конте.
Накануне возглавляющий больницу в Милане врач Альберто Зангрильо заявил, что коронавирусная инфекция «мутирует» себе в ущерб, и «клинически коронавирус в Италии больше не существует».
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В мире , ИТАР-ТАСС , Италия
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