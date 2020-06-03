Пока вы не уснули: в деле MH17 новые несостыковки 

Кремль отказался от приглашения Британии на имя Путина
Президент России Владимир Путин не примет участия в саммите по вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Промышленная политика России может угрожать национальной безопасности США. Об этом сообщает пресс-служба Министерства торговли США.
Указ Путина назвали сигналом Вашингтону
Военные аналитики издания Associated Press назвали изданный президентом Владимиром Путиным указ о российской политике ядерного сдерживания «ясным сигналом Соединённым Штатам».
Асад нарушил обещание России
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«Стеклянный дом», расположенный на территории аэропорта в Дамаске используется представителями Иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), несмотря на то, что сирийские власти обещали России вывести из объекта сотрудников военно-политического формирования, сообщает арабское издание The National.
Метаданные искажены: новые несостыковки в деле MH17
В момент катастрофы MH17 рядом с местом трагедии не было зарегистрировано активности ПВО, а к фотографиям «Бука» есть вопросы. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на независимых экспертов.
Спрогнозирован курс в 100 рублей за доллар
«Эксперт» обратил внимание, что доллар отыграл потери к рублю, а курс евро перешел к росту. По мнению опрошенных изданием аналитиков, летом российскую валюту ждет очередной удар.
Польша пригрозила «Газпрому»
Российская компания «Газпром» может быть оштрафована в Польше на 50 миллионов евро из-за строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает пресс-служба Управления по охране конкуренции и потребителей Польши.
«Катастрофа и коллапс»: Драчева изгоняют из биатлона
Правление Союза биатлонистов России (СБР) сожгло последние мосты в отношениях с действующим президентом организации Владимиром Драчевым, выпустив пространное заявление из 12 пунктов о том, почему он должен быть уволен.
Изнасиловавших дознавательницу в Уфе полицейских оправдали
Соцсети
Верховный суд Башкирии оправдал экс-полицейских Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева, которых ранее обвинили в изнасиловании дознавательницы и приговорили к семи годам тюрьмы. Об этом сообщает «ГТРК Башкортостан».
В Москве произошло массовое ДТП
На Садовом кольце в Москве произошло массовое ДТП, столкнулись пять машин. Видео происшествия появилось в телеграм-канале «Подъем». Авария произошла на пересечении Садового кольца с Малой Дмитровкой.