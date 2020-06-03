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Пока вы не уснули: в деле MH17 новые несостыковки 

Сергей Василенок 53 минуты назад
Пока вы не уснули: в деле MH17 новые несостыковки
Фото: Reuters

Кремль отказался от приглашения Британии на имя Путина

Президент России Владимир Путин не примет участия в саммите по вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

США начали расследование против России и Китая

Промышленная политика России может угрожать национальной безопасности США. Об этом сообщает пресс-служба Министерства торговли США.

Указ Путина назвали сигналом Вашингтону

Военные аналитики издания Associated Press назвали изданный президентом Владимиром Путиным указ о российской политике ядерного сдерживания «ясным сигналом Соединённым Штатам».

Асад нарушил обещание России

syrianpresidency/instagram.com
«Стеклянный дом», расположенный на территории аэропорта в Дамаске используется представителями Иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), несмотря на то, что сирийские власти обещали России вывести из объекта сотрудников военно-политического формирования, сообщает арабское издание The National.

Метаданные искажены: новые несостыковки в деле MH17

В момент катастрофы MH17 рядом с местом трагедии не было зарегистрировано активности ПВО, а к фотографиям «Бука» есть вопросы. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на независимых экспертов.

Спрогнозирован курс в 100 рублей за доллар

«Эксперт» обратил внимание, что доллар отыграл потери к рублю, а курс евро перешел к росту. По мнению опрошенных изданием аналитиков, летом российскую валюту ждет очередной удар.

Польша пригрозила «Газпрому»

Российская компания «Газпром» может быть оштрафована в Польше на 50 миллионов евро из-за строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает пресс-служба Управления по охране конкуренции и потребителей Польши.

«Катастрофа и коллапс»: Драчева изгоняют из биатлона

Правление Союза биатлонистов России (СБР) сожгло последние мосты в отношениях с действующим президентом организации Владимиром Драчевым, выпустив пространное заявление из 12 пунктов о том, почему он должен быть уволен.

Изнасиловавших дознавательницу в Уфе полицейских оправдали

Соцсети
Верховный суд Башкирии оправдал экс-полицейских Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева, которых ранее обвинили в изнасиловании дознавательницы и приговорили к семи годам тюрьмы. Об этом сообщает «ГТРК Башкортостан».

В Москве произошло массовое ДТП

На Садовом кольце в Москве произошло массовое ДТП, столкнулись пять машин. Видео происшествия появилось в телеграм-канале «Подъем». Авария произошла на пересечении Садового кольца с Малой Дмитровкой.
Видео дня. Little Big и его GO BANANAS - главный трэш года
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В мире , Владимир Драчев , Эдуард Матвеев , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Газпром , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Китай , США
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