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Европу предупредили об угрозе эпидемии кори 

News.ru 34 минуты назад
Европу предупредили о новой угрозе
Фото: Reuters
Европейским странам грозит массовая вспышка кори, если они не возобновят плановую вакцинацию, остановленную из-за пандемии коронавируса.
Об этом РИА Новости рассказала региональный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по Европе и Центральной Азии Афшан Хан. По её словам, пандемия не вызвала сбоев в поставках вакцин, и у европейских стран достаточно запасов для возобновления прививочной кампании.
Если охват иммунизацией в 95% не будет достигнут и поддержан в каждой группе населения, то мы не сможем предотвратить распространение болезней, предупреждаемых с помощью вакцин. В Европе главной проблемой станет корь, потому что это риск, с которым мы сталкивались в прошлом, — отметила Хан.
Ранее представители ВОЗ и ЮНИСЕФ заявили, что более половины из 129 стран, по которым имелись данные, сообщили о частичной или полной приостановке работы служб вакцинации в марте и апреле 2020 года. В 27 государствах прекратили вакцинировать от кори, в 38 — от полиомиелита. Эта ситуация стала беспрецедентной с момента создания расширенных программ по иммунизации в 1970-х годах.
Как ранее писал NEWS.ru, пандемия коронавируса привела к тому, что около 80 млн детей в возрасте до 1 года во всём мире не получили необходимых прививок.
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Комментарии 2
В мире , ВОЗ , ЮНИСЕФ , РИА Новости
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