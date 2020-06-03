Мигрант из Индии выиграл в лотерею $3,2 млн 

У меня есть две дочери, и часть денег пойдёт на их образование и брак, — сказал Ассайн Мужиппурат. Переехавший в ОАЭ индийский продавец выиграл в лотерею 12 млн эмиратских дирхамов. В пересчёте на российскую валюту это составляет 224,3 млн рублей или $3,2 млн

Он добавил, что другую часть денег потратит на развитие бизнеса в эмирате Аджман, где он хочет окончательно обосноваться после переезда из индийского штата Керала. По словам мигранта, обычно в месяц его заработок составляет около 3 тысяч дирхамов — 56 тысяч рублей — и комиссионные.

В такое время я чувствую благодарность за победу, — сказал Мужиппурат в интервью местному изданию Gulf News, имея в виду, что понёс серьёзные убытки из-за карантина.