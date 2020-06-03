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Мигрант из Индии выиграл в лотерею $3,2 млн 

News.ru 1 час назад
Мигрант из Индии выиграл в лотерею $3,2 млн
Фото: : Global Look Press/Christian Ohde/face to face
Переехавший в ОАЭ индийский продавец выиграл в лотерею 12 млн эмиратских дирхамов. В пересчёте на российскую валюту это составляет 224,3 млн рублей или $3,2 млн
У меня есть две дочери, и часть денег пойдёт на их образование и брак, — сказал Ассайн Мужиппурат.
Он добавил, что другую часть денег потратит на развитие бизнеса в эмирате Аджман, где он хочет окончательно обосноваться после переезда из индийского штата Керала. По словам мигранта, обычно в месяц его заработок составляет около 3 тысяч дирхамов — 56 тысяч рублей — и комиссионные.
В такое время я чувствую благодарность за победу, — сказал Мужиппурат в интервью местному изданию Gulf News, имея в виду, что понёс серьёзные убытки из-за карантина.
Ранее NEWS.ru писал, что итальянка Клаудия Боргоньо обратилась к музеям Европы и мира с предложением выставить в них картину известного художника Пабло Пикассо. Полотно жительница Вентимильи выиграла в лотерее, устроенной некоммерческой организацией «Помогать другим». Счастливый билет был рождественским подарком от её сына Лоренцо.
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Комментарии
В мире , Пабло Пикассо , Индия , ОАЭ
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