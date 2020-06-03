Лондон вышел на улицы вслед за США

Несколько сотен человек вышли на протест в лондонском Гайд-парке в защиту афроамериканцев после смерти Джорджа Флойда в США , передает корреспондент РИА Новости с места события.

Собравшиеся скандируют "Black lives matter" (черные жизни имеют значение), "No justice, no peace (Нет справедливости, нет мира) и выкрикивают имя Джорджа Флойда.

Многие участники в защитных масках, однако дистанцию при большом скоплении людей соблюдать не удается.

Протест носит мирный характер, полицейские следят за правопорядком, в небе над парком дежурит вертолет.

Участники протеста еще продолжают прибывать.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.