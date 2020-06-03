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На фото с полицейскими США разглядели «русского агента» 

Вероника Полынина и ещё 2 15 минут назад
В полиции Хьюстона нашли «русского агента»
Фото: ABC13 Houston
У одного из полицейских, обеспечивающих порядок на проходящих в Хьюстоне протестах, заметили татуировку со словом «Россия». Фотографию, на которой полицейский приветствует участника акции, разместил в Twitter американский журналист Стив Кэмпион. На снимок обратил внимание телеграм-канал «360».
На предплечье у представителя правопорядка видна татуировка со словом «Россия» на русском языке, сверху набита еще одна надпись по-русски с окончанием «-овск». По-видимому, это название города.
«Ох уж эти русские агенты», — пошутили в «360».
Как сообщал «Рамблер», в Миннеаполисе и других городах США больше недели продолжаются протесты и беспорядки из-за убийства полицейским 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Как минимум 11 человек погибли, более 4 тысяч протестующих задержаны. В 25 городах 16-ти штатов объявлен комендантский час.
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