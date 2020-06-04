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Киев оценил диалог с Москвой 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 54 минуты назад
Киев оценил диалог с Москвой
Фото: РИА Новости
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак выразил уверенность, что саммит «нормандской четверки» в 2020 году состоится.
Ермак уверен, что «саммит глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России» состоится, несмотря на пандемию коронавируса. Глава офиса президента Украины надеется, что удастся добиться прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе.
Он напомнил, что в «координации» с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком был организован обмен пленными между Киевом и Донбассом, передает ТАСС со ссылкой на Funke.
«Порой это сложный диалог, но диалог с Россией идет», — заявил Ермак.
Отвечая на призыв Берлина открыть дополнительные пункты перехода на линии соприкосновения, он заявил, что в ДНР и ЛНР «довольно драматичная» ситуация с коронавирусом, так что Киев решил «закрыть границу». Ермак заверил, что «переходы будут снова открыты», когда «позволит ситуация с пандемией».
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Комментарии
В мире , Конфликты , Политика , Украина , Андрей Ермак , Дмитрий Козак , Администрация Президента РФ , ИТАР-ТАСС , Германия , Киев , Москва , Франция
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