Киев оценил диалог с Москвой 

Ермак уверен, что «саммит глав государств и правительств Германии Франции , Украины и России » состоится, несмотря на пандемию коронавируса. Глава офиса президента Украины надеется, что удастся добиться прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе.

«Порой это сложный диалог, но диалог с Россией идет», — заявил Ермак.

Отвечая на призыв Берлина открыть дополнительные пункты перехода на линии соприкосновения, он заявил, что в ДНР и ЛНР «довольно драматичная» ситуация с коронавирусом, так что Киев решил «закрыть границу». Ермак заверил, что «переходы будут снова открыты», когда «позволит ситуация с пандемией».