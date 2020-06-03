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Армия Хафтара попала в засаду у Триполи 

Lenta.ru 32 минуты назад
Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара попала в засаду у столицы Ливии Триполи. Видео опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».
На кадрах показано, как войска международно признанного правительства национального согласия (ПНС) обстреливают конвой ЛНА. Бойцы пытаются бежать, одна из машин загорается.
Детали плана по зачистке района у международного аэропорта Триполи ранее раскрыл представитель войск ПНС полковник Мухаммад Кануну. Он рассказал, что правительственным силам приказали двигаться вперед и «выследить остатки хафтаровцев».
При этом еще 3 июня стороны конфликта в Ливии согласились возобновить переговоры. Они должны пройти в формате «5+5» при посредничестве ООН.
Обстановка в стране обострилась после того, как в апреле Ливийская национальная армия (ЛНА) заявила о принятии на себя власти в стране. В настоящее время армия Хафтара борется с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция, снабжая ПНС техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха. Подконтрольные ЛНА войска поддерживают Египет и Саудовская Аравия, ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.
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В мире , Видео , ООН , Ливия
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