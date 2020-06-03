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Глава государства отметил, что поручения о формировании нового состава правительства он давал заранее. По его словам, накануне выборов действующий президент всегда определяет состав кабмина.

«Чтобы люди, голосуя за или против, понимали, кто будет заниматься решением насущных вопросов, связанных с их жизнью», — объяснил он.

Лукашенко подчеркнул, что формирование состава будущего правительства началось еще полгода назад. Уже тогда в кабмин пришли новые министры, а прежние ушли по собственному желанию из-за перевода на новую работу или «в редких случаях» из-за неудовлетворительной работы.

«Поэтому ожидать, что тут революция произойдет при смене правительства, не следует», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что масштабные изменения в правительстве нежелательны из-за вызванного пандемией кризиса.

Как писал «Рамблер», ранее Лукашенко заявил о планах сформировать новый состав правительства до президентских выборов, которые состоятся 9 августа.