ВОЗ поблагодарила Россию

Всемирная организация здравоохранения благодарна партнерам из России за вклад в организацию борьбы с COVID-19. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"Я благодарен нашим партнерам в РФ, Германии, Великобритании, Польше за их вклад в нашу оперативную работу. За предоставление бригад по оказанию медицинских услуг, мобильных лабораторий и специалистов", — приводит слова Клюге РИА Новости.

Как отмечается, военные медики из РФ оказали помощь Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине и Армении в борьбе с коронавирусом. Всего за рубежом российские специалисты провели дезинфекцию 140 населенных пунктов, обработали более 3 миллионов квадратных метров поверхностей зданий и сооружений, а также около 1 миллиона квадратных метров площадей и дорог.

Накануне Владимир Путин заявил, что российское правительство применяло своевременные действия в части борьбы с COVID-19. Президент выразил мнение, что для противостояния вызовам государство должно действовать профессионально, выверенно и результативно.