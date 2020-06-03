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Грузинского вора в законе заперли в подземной тюрьме 

Алиса Селезнёва и ещё 1 42 минуты назад
Перед зданием турецкого консульства в Батуми прошла акция протеста с требованием экстрадировать в Грузию вора в законе Миндию Горадзе, более известного как Лавасоглы Батуми. Об этом пишет netgazeti.ge.
По данным издания, участие в акции приняли родственники Горадзе, которые заявили, что его здоровье подорвано нахождением в турецкой тюрьме.
«Он находится под землей на глубине в 4 этажа, состояние его здоровья серьезно ухудшилось, его регулярно доставляют в больницу», — заявил адвокат Лексо Кобаидзе.
По мнению родственников криминального авторитета, власти Грузии не хотят экстрадиции Лавасоглы и отбывания им наказания на родине.
«Рамблер» писал, что о задержании Горадзе в Турции стало известно в октябре 2018 года. Автомобиль с вором в законе остановили во время полицейского рейда, при обыске было найдено незарегистрированное огнестрельное оружие.
В мире , Видео , Происшествия , Батуми , Грузия
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