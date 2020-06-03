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Украина осудила задержание своего пьяного военного в Крыму 

Lenta.ru 22 минуты назад
Украина осудила задержание своего пьяного военного в Крыму
Фото: РИА Новости
Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сообщении на своей странице в Facebook назвало задержание своего военного Евгения Добринского в Крыму российскими пограничниками «исчезновением», посчитав эти действия незаконными.
«К сожалению, из опыта нам хорошо известно, как Россия поступает с незаконно задержанными украинскими военными. Противник цинично использует их в своей пропаганде», — осудила украинская сторона задержание сотрудниками ФСБ пьяного военнослужащего.
Информацию о том, что Добринский попал в Крым в состоянии алкогольного опьянения, в ВСУ назвали фейковой, заверив, что командование делает все, чтобы вернуть военнослужащего домой. Там отметили, что детали происшествия выясняются правоохранительными органами.
2 июня в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании Добринского за незаконное пересечение российско-украинской границы в Крыму. Задержанный признал, что пересек границу без документов, добровольно, в состоянии алкогольного опьянения. При досмотре у Добринского нашли некоторое количество похожего на наркотики вещества, которое было направлено в лабораторию на экспертизу. В отношении Добринского возбуждено уголовное дело по статье 322 УК РФ («Незаконное пересечение границы Российской Федерации»).
Ранее сообщалось, что по данным ВСУ 30 мая около 05.00 в районе полуострова Чонгар на наблюдательном посту пропал военнослужащий 95-й десантно-штурмовой бригады. Рядом с местом его исчезновения были обнаружены следы борьбы. Оружие и амуниция пропавшего военного остались на месте. Украинская сторона заявила о возможном похищении Добринского.
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В мире , ФСБ , МВД , Республика Крым
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