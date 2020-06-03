Умерла Пегги Поуп

В Форт-Коллинсе, Колорадо, на 92-м году жизни скончалась американская актриса Пегги Поуп.

Поуп умерла 27 мая, но в СМИ информация о её смерти появилась 2 июня.

Как сообщает Variety, карьера Пегги Поуп началась на Бродвее. Позднее актриса начала сниматься в кино— и телепроектах и за всю свою жизнь сыграла более 50 ролей. Среди наиболее известных проектов с её участием — сериалы «Скорая помощь», «Сумеречная зона», «Закон и порядок».

Зрителям Пегги Поуп запомнилась в первую очередь по роли Маргарет в комедии Колина Хиггинса «С девяти до пяти».