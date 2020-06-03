Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США умерла актриса Пегги Поуп 

RT на русском 36 минут назад
Умерла Пегги Поуп
Фото: Скриншот с видео: Youtube
В Форт-Коллинсе, Колорадо, на 92-м году жизни скончалась американская актриса Пегги Поуп.
Поуп умерла 27 мая, но в СМИ информация о её смерти появилась 2 июня.
Как сообщает Variety, карьера Пегги Поуп началась на Бродвее. Позднее актриса начала сниматься в кино— и телепроектах и за всю свою жизнь сыграла более 50 ролей. Среди наиболее известных проектов с её участием — сериалы «Скорая помощь», «Сумеречная зона», «Закон и порядок».
Зрителям Пегги Поуп запомнилась в первую очередь по роли Маргарет в комедии Колина Хиггинса «С девяти до пяти».
Ранее стало известно о смерти американского саксофониста, аранжировщика, композитора Ленни Нихауса, написавшего музыку ко многим фильмам Клинта Иствуда.
Видео дня. Little Big и его GO BANANAS - главный трэш года
RT на русском: последние новости
В ЕС прокомментировали возможность приглашения России на саммит G7 В ЕС прокомментировали возможность приглашения России на саммит G7 Число выявленных случаев коронавируса в Африке превысило 150 тысяч Число выявленных случаев коронавируса в Африке превысило 150 тысяч МВД Белоруссии заявило, что ситуация накануне выборов накаляется МВД Белоруссии заявило, что ситуация накануне выборов накаляется
В мире , Колин Хиггинс , Клинт Иствуд , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черное море оказалось опасным
Черное море оказалось опасным
Появилось видео подробностей расстрела вора обоев
Появилось видео подробностей расстрела вора обоев
«Карьера через постель»: Дробыш сделал признание
«Карьера через постель»: Дробыш сделал признание
Задержанный ФСБ украинский военный сделал признание
Задержанный ФСБ украинский военный сделал признание
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
Видео
Опубликовано видео испытания корвета «Гремящий» с Ка-27
00:41
Опубликовано видео испытания корвета «Гремящий» с Ка-27
Армия Войска
Опубликовано видео приплывшего в Монреаль по реке кита
00:47
Опубликовано видео приплывшего в Монреаль по реке кита
В мире Общество
Опубликовано видео задержания курившего в самолете дебошира
01:25
Опубликовано видео задержания курившего в самолете дебошира
Происшествия
Наведение паромной переправы попало на видео
00:59
Наведение паромной переправы попало на видео
Армия
Открывшийся в Сочи пляж попал на видео
00:43
Открывшийся в Сочи пляж попал на видео
Общество
Опубликовано видео обращения родных Джорджа Флойда
01:32
Опубликовано видео обращения родных Джорджа Флойда
Происшествия
Появилось видео подробностей расстрела вора обоев
03:27
Появилось видео подробностей расстрела вора обоев
Происшествия
Появилось видео избиения мужчины на каблуках
01:36
Появилось видео избиения мужчины на каблуках
Происшествия
Полицейские встали на колени перед протестующими и попали на видео
01:00
Полицейские встали на колени перед протестующими и попали на видео
Опубликовано видео смертельной аварии под Тверью
00:21
Опубликовано видео смертельной аварии под Тверью
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение