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Опубликовано видео приплывшего в Монреаль по реке кита 

Алевтина Жаркова 41 минуту назад
Горбатый кит приплыл в канадский Монреаль по реке. Морское млекопитающее заметили в реке Святого Лаврентия в субботу и теперь наблюдают за ним при помощи дрона.
Специалисты предположили, что огромная рыбина могла попасть в крупнейший город в провинции Квебек, когда преследовала свою добычу. На вид водоплавающему гостю Монреаля два-три года. В организации помощи морским млекопитающим сообщили, что пока не будут принимать меры по возвращению кита в океан, поскольку он некоторое время сможет находиться в пресной воде и сам найдет дорогу к месту своего обитания.
В мире , Видео , Общество , Монреаль
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