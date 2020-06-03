В мире коронавирус выявлен у 6,38 млн человек 

В мире коронавирусная инфекция с начала пандемии обнаружена у 6 382 951 человека, за последние сутки — у 112 193 пациентов. Об этом свидетельствуют данные американского университета имени Джонса Хопкинса.

По состоянию на утро среды, 3 июня, в общей сложности от COVID-19 скончались 380 318 человек, 4 686 — за минувшие сутки.

Вылечились от инфекции свыше 2,7 миллионов пациентов.