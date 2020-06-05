Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Принц Уильям попросил принца Гарри вернуться домой 

Lenta.ru и ещё 8 53 минуты назад
«К безопасной жизни»: Принца Гарри просят вернуться домой
Фото: Reuters
Принц Уильям попросил принца Гарри вернуться в Великобританию, сообщает Express со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что королевская семья переживает о безопасности герцогов Сассекских в связи с массовыми акциями протеста и беспорядками из-за смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда.
Кроме того, как отмечает источник, Меган Маркл и принц Гарри столкнулись с финансовыми проблемами. После отказа от королевских привилегий они так и не нашли достойную работу с хорошей зарплатой, покрывающей их высокие расходы. Ситуацию усложнила пандемия коронавируса.
Принц Уильям предложил младшему брату приехать домой, где он смог бы вернуться к своей обычной, обеспеченной и безопасной жизни, добавил собеседник издания.
Принц Гарри и Меган Маркл перебрались в Лос-Анджелес из Канады в конце марта, чтобы начать новую самостоятельную жизнь вне королевской семьи. Однако первые 12 месяцев будут считаться пробными. Таким образом, в 2021 году пара сможет вернуть свой королевский статус и возобновить прежние устои жизнь, исполняя королевские обязанности.
С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.
Видео дня. Билан нарушил самоизоляцию ради вечеринки королевы Tik Tok
Последние новости
Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества В Москве умерли еще 57 человек с коронавирусом В Москве умерли еще 57 человек с коронавирусом В Японии снова призвали отобрать у России все Южные Курилы В Японии снова призвали отобрать у России все Южные Курилы
Комментарии
В мире , принц Гарри , принц Уильям
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты подробности масштабной экокатастрофы в РФ
Раскрыты подробности масштабной экокатастрофы в РФ
Оценены шансы РФ достроить «Северный поток — 2»
Оценены шансы РФ достроить «Северный поток — 2»
В Миннеаполисе власти «демонтируют» департамент полиции
В Миннеаполисе власти «демонтируют» департамент полиции
Появилось видео объяснения расстрела вора обоев
Появилось видео объяснения расстрела вора обоев
Названа польза от коррупции
Названа польза от коррупции
Видео
Появилось видео объяснения расстрела вора обоев
02:15
Появилось видео объяснения расстрела вора обоев
Происшествия
Механический паук из Lada Priora попал на видео
00:42
Механический паук из Lada Priora попал на видео
Общество
Опубликовано видео забастовки пеших курьеров
04:09
Опубликовано видео забастовки пеших курьеров
Общество
Появилось видео взрыва газа в пятиэтажке
01:34
Появилось видео взрыва газа в пятиэтажке
Происшествия
Нацгвардия США встала на колени и попала на видео
02:42
Нацгвардия США встала на колени и попала на видео
Происшествия
В российском городе прогремел взрыв
00:43
В российском городе прогремел взрыв
Происшествия Криминал
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
00:32
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
Происшествия
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
00:21
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
00:45
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
Происшествия В мире
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
00:52
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение