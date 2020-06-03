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На Украине появились деньги с непонятно кем 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
На Украине появились деньги с непонятно кем
Фото: Центробанк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) ввел в оборот монету в 10 гривен, которая со временем должна заменить бумажную купюру такого достоинства. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Появление монеты сопровождалось спорами украинских нумизматов, поскольку они не понимают, чей портрет изображен на ее реверсе. В НБУ говорят, что на него, как и на бумажную купюру в 10 гривен, помещен портрет гетмана Ивана Мазепы. Однако некоторые нумизматы утверждают, что на новую монету поместили Пилипа Орлика, который является автором первой украинской конституции, пишет издание «Страна.ua».
По словам художников банкнотно-монетного двора Нацбанка Украины братьев Харук, еще в начале 2000-х в пачку с эскизами нового портрета Мазепы попали изображения автора конституции. Регулятор же утвердил их, не ознакомившись.
НБУ обновляет денежную линейку страны с 2014 года. В начале года регулятор ввел в обращение обновленную банкноту номиналом 200 гривен с изображением портрета украинской поэтессы Леси Украинки (1871-1913) на лицевой стороне и башней Луцкого замка на оборотной.
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В мире , Иван Мазепа , Леся Украинка
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