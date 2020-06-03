Число заразившихся COVID-19 в Индии превысило 200 тысяч

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 8,9 тысячи и составляет 207 615, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Во вторник сообщалось о 198 706 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 8,1 тысячи), днем ранее — о 190 535 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 8,3 тысячи).

По данным ведомства, лечение в стране проходит 101 497 человек, выздоровели 100 302 человек (4 776 за сутки), умерли 5 815 человек (217 за сутки).

Больше всех пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано более трети всех случаев заболевания — 72 300 (2 287 за сутки). На втором месте штат Тамилнад — 24 586 заболевших (1 091 за сутки). На третьем месте столичный округ Дели, где находятся 22 132 заболевших (1 298 за сутки).

МВД Индии ранее сообщило о продлении режима изоляции в зонах распространения коронавируса до 30 июня и вводе послаблений там, где число заболеваний минимально. МВД также выделило три фазы выхода из режима изоляции на новом этапе действия ограничений. В ходе первой фазы, которая начнется 8 июня, будут открыты храмы, отели, рестораны и торговые центры. В ходе второй фазы, которая начнется в июле, по согласованию с местными властями будет разрешена работа школ и учебных заведений. В ходе третьей фазы снятия ограничений, сроки которой не определены, будут возобновлены международные полеты, работа метро, кинозалов, бассейнов, театров, кафе и разрешены массовые собрания.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллионов случаев заражения, свыше 376 тысячи человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.