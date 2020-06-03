Вчера, как сообщал «Рамблер», президент США Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину . Они обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 и ситуацию на рынке нефти, подтвердили настрой на развитие сотрудничества в космической сфере и отметили важность активизации диалога в военной сфере.

Трамп рассказал Путину о своей идее пригласить глав России, Индии, Австралии и Южной Кореи на саммит «Большой семерки».

В то же день Зеленко высказала мнение, что Россия воспримет приглашение на саммит G7 даже в качестве гостьи как подтверждение верности своей политики.

Также она выразила уверенность, что идея американского президента упростит задачу российской дипломатии в ее попытках добиться ослабления санкций, наложенных на страну западными государствами, а также восстановления статуса России как полноправной участницы «Большой семерки».