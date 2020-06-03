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В Киеве осудили идею Трампа позвать Россию на саммит G7 

Артём Кульша и ещё 1 33 минуты назад
Приглашение России на саммит «Большой семерки» (G7) облегчит ей задачу по ослаблению санкций. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Украины Екатерина Зеленко.
Вчера, как сообщал «Рамблер», президент США Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину. Они обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 и ситуацию на рынке нефти, подтвердили настрой на развитие сотрудничества в космической сфере и отметили важность активизации диалога в военной сфере.
Трамп рассказал Путину о своей идее пригласить глав России, Индии, Австралии и Южной Кореи на саммит «Большой семерки».
В то же день Зеленко высказала мнение, что Россия воспримет приглашение на саммит G7 даже в качестве гостьи как подтверждение верности своей политики.
Также она выразила уверенность, что идея американского президента упростит задачу российской дипломатии в ее попытках добиться ослабления санкций, наложенных на страну западными государствами, а также восстановления статуса России как полноправной участницы «Большой семерки».
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В мире , Видео , Политика , Украина , Дональд Трамп , Владимир Путин , Екатерина Зеленко , МИД , Киев
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