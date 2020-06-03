100-летняя пациентка победила коронавирус

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Индонезийские медсестры рассказали, что 100-летняя пациентка с коронавирусом выздоровела благодаря дисциплине и неукоснительному следованию всем предписаниям врача. Об этом сообщает газета The Straits Times.

Долгожительница Камтим (Kamtim) целый месяц лечилась от новой коронавирусной инфекции в больнице города Сурабая . На прошлой неделе индонезийку благополучно выписали.

Камтим доставили в больницу, когда она начала проявлять симптомы COVID-19. Проведенный тест подтвердил у нее наличие коронавируса. Ежедневно пожилую индонезийку навещала ее невестка Сити Амина (Siti Aminah).

«Медсестры все время говорили мне, что она очень сильная и прилежно принимает все необходимые лекарства», — рассказала она.

По ее мнению, секрет выздоровления Камтим кроется в ее дисциплинированности и послушании.

«Она была очень замотивирована на выздоровление», — подчеркнула Сити Амина. Невестка затруднилась ответить, как не покидающая своего дома Камтим могла заразиться коронавирусом. «Возможно, она подхватила вирус от соседей, которые навещали ее», — предположила она.

В конце мая сообщалось, что жительница чилийского города Сантьяго победила новую коронавирусную инфекцию и установила рекорд. Она стала старейшей чилийкой, вылечившейся от опасной болезни.