Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медсестры раскрыли секрет выздоровления 100-летней пациентки с коронавирусом 

Lenta.ru 53 минуты назад
100-летняя пациентка победила коронавирус
Фото: Reuters
Индонезийские медсестры рассказали, что 100-летняя пациентка с коронавирусом выздоровела благодаря дисциплине и неукоснительному следованию всем предписаниям врача. Об этом сообщает газета The Straits Times.
Долгожительница Камтим (Kamtim) целый месяц лечилась от новой коронавирусной инфекции в больнице города Сурабая. На прошлой неделе индонезийку благополучно выписали.
Камтим доставили в больницу, когда она начала проявлять симптомы COVID-19. Проведенный тест подтвердил у нее наличие коронавируса. Ежедневно пожилую индонезийку навещала ее невестка Сити Амина (Siti Aminah).
«Медсестры все время говорили мне, что она очень сильная и прилежно принимает все необходимые лекарства», — рассказала она.
По ее мнению, секрет выздоровления Камтим кроется в ее дисциплинированности и послушании.
«Она была очень замотивирована на выздоровление», — подчеркнула Сити Амина. Невестка затруднилась ответить, как не покидающая своего дома Камтим могла заразиться коронавирусом. «Возможно, она подхватила вирус от соседей, которые навещали ее», — предположила она.
В конце мая сообщалось, что жительница чилийского города Сантьяго победила новую коронавирусную инфекцию и установила рекорд. Она стала старейшей чилийкой, вылечившейся от опасной болезни.
Видео дня. Билан, Басков и Тодоренко получат деньги от государства
Последние новости
Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия Российские школьники назвали желанные профессии эпохи постпандемии Российские школьники назвали желанные профессии эпохи постпандемии В России спрогнозировали отказ от услуг мигрантов после пандемии В России спрогнозировали отказ от услуг мигрантов после пандемии
Комментарии 2
В мире , Общество , Коронавирус , Сурабая
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине решили судьбу символики дивизии СС «Галичина»
На Украине решили судьбу символики дивизии СС «Галичина»
В России ответили на приглашение Трампа приехать на G7
В России ответили на приглашение Трампа приехать на G7
В Германии заговорили о новых санкциях против РФ
В Германии заговорили о новых санкциях против РФ
В Израиле открылись рестораны
В Израиле открылись рестораны
Бостонский марафон впервые отменен
Бостонский марафон впервые отменен
Видео
Полицейские встали на колени перед протестующими и попали на видео
01:00
Полицейские встали на колени перед протестующими и попали на видео
Опубликовано видео смертельной аварии под Тверью
00:21
Опубликовано видео смертельной аварии под Тверью
Медведь «станцевал» у дерева и попал на видео
00:21
Медведь «станцевал» у дерева и попал на видео
Протестующие в США обстреляли полицейских и попали на видео
01:00
Протестующие в США обстреляли полицейских и попали на видео
Танец двух дельфинов попал на видео
01:00
Танец двух дельфинов попал на видео
Подтопленные дачные участки в Подмосковье попали на видео
01:41
Подтопленные дачные участки в Подмосковье попали на видео
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео забившего фонтана в Петербурге
00:19
Опубликовано видео забившего фонтана в Петербурге
Происшествия
Названы сроки окончания кризиса в России
00:22
Названы сроки окончания кризиса в России
Общество
«Жестокое обращение»: в МИД РФ обрушились на США
01:17
«Жестокое обращение»: в МИД РФ обрушились на США
Политика США
Захарова указала на «международное лицемерие» США
01:00
Захарова указала на «международное лицемерие» США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение