Медэксперты выяснили истинную причину смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Она никак не связана с наркотиками или сопутствующими заболеваниями. Мужчина умер от удушения, сообщает телеканал "360".

"Джордж Флойд погиб от остановки сердца, осложненной удержанием сотрудниками правоохранительных органов и сжатием шеи", — говорится в сообщении.

Местный судмедэксперт заключил, что это убийство, а не последствия употребления запрещенных веществ, как предполагали врачи после первых результатов.

Ранее начальной экспертизой были недовольные родственники погибшего, они наняли своих независимых экспертов, которые и провели собственное расследование причин смерти.

Полицейские Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. Один из них встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но полицейские не обращали на это внимания. Позже мужчина умер в реанимации, а полицейских уволили.

В городе, а позже и по всей стране начались массовые беспорядки. К ним подключилась и Европа.