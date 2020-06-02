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Китай уличили в повторении сценария Путина в Крыму 

Вероника Полынина и ещё 1 20 минут назад
Китай уличили в повторении сценария Путина в Крыму
Фото: Reuters
Агентство Bloomberg сравнило принятие Китаем закона о национальной безопасности в Гонконге с присоединением Крыма к России в 2014 году, пишет «Лента.ру».
Издание считает, что Китай отчасти повторяет сценарий, по которому российскому президенту Владимиру Путину удалось присоединить Крым.
Авторы статьи напоминают, что присоединение Крыма происходило на фоне сложной политической обстановки на Украине. Председатель КНР Си Цзиньпин тоже выбрал подходящий момент на фоне пандемии коронавируса. Оба лидера понимали, что из действия вызовут неприятие на Западе, но мнение зарубежных лидеров не помешало принятию решений.
По мнению экспертов издания, новая, более агрессивная политика Китая стирает глобальные различия между Москвой и Пекином для Запада: в этом плане закон о Гонконге — «свой Крым» для КНР.
Они также предположили, что если США не остановят Китай, то следующим шагом может стать присоединение Тайваня и другие действия, противоречащие интересам США в азиатском регионе. При этом отмечается, что обещанные США санкции вряд ли остановят КНР, как и когда-то Россию.
Неприемлемое предложение: США и Китай делят Гонконг
Как сообщал «Рамблер», после принятия Всекитайским собранием народных представителей резолюции о выработке закона о национальной безопасности в Гонконге президент США Дональд Трамп обвинил Китай в промышленном шпионаже, подрыве автономии Гонконга, анонсировал отмену торговых льгот для Гонконга и некоторые другие санкции. В МИД КНР призвали США немедленно прекратить политические манипуляции по Гонконгу.
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В мире , Азия , Конфликты , США , Си Цзиньпин , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , Bloomberg , Lenta.ru , Гонконг , Китай , Республика Крым
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