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Протесты в Нью-Йорке возвращаются в мирное русло 

ТАСС и ещё 7 51 минуту назад
Протесты в Нью-Йорке возвращаются в мирное русло
Фото: РИА Новости
Акции протеста в Нью-Йорке, вызванные смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, в среду несколько успокоились и протекали в основном без столкновений с полицейскими и при усиленном контроле с их стороны. В этом смог убедиться корреспондент ТАСС, посетив некоторые из них.
Беспорядки и погромы, которыми ознаменовался конец прошлой недели в американском мегаполисе, к среде утихли. За день в городе прошло несколько мирных акций протеста, в том числе возле резиденции мэра Билла де Блазио, у отеля Trump International Hotel and Tower, на городских площадях. Большая часть из них началась ближе к вечеру. Протестующие в массе своей имели на лицах защитные маски, ношения которых власти требуют в условиях пандемии.
Одна из акций проходила на площади Юнион-сквер в нижней части Манхэттена, где побывал корреспондент ТАСС. Около 200 собравшихся мирно стояли и слушали ораторов, которые, передавая друг другу микрофон, произносили речи в память о Флойде и других афроамериканцах, погибших от рук полицейских. То и дело звучали призывы положить конец расизму и беспределу со стороны правоохранительных органов. Полицейские, чьи машины перегородили несколько соседних улиц, стояли поодаль и наблюдали за протестующими.
Акция в Бруклине
Уже традиционно одна из самых многочисленных акций протеста собралась на площади перед спортивной ареной Barclays Center — базой баскетбольного клуба Brooklyn Nets. Чем больше были группы демонстрантов, тем громче и отчетливее звучали их лозунги.
По одной из прилегающих улиц маршем прошли несколько сотен человек.
"Чего мы хотим? Правосудия! Когда мы этого хотим? Сейчас же", — скандировали протестующие.
Объединенная борьбой за права темнокожих публика оказалась крайне разношерстной. Большинство составляли афроамериканцы, но не менее активно вели себя белые, арабы, азиаты. Молодые, пожилые, семьи с маленькими детьми — все аплодировали в ответ на призывы сплотиться во имя правосудия. Сотни человек преклоняли колено в память о Флойде.
В толпе сновали подростки, предлагая протестующим холодную воду и закуски: чипсы, шоколадные батончики, мюсли. Несколько девушек снабжали демонстрантов медицинскими масками и антисептиками. Кто-то раздавал листовки с призывом до последнего и в мирном протесте отстаивать справедливость по делу о смерти афроамериканца.
Мародеры в Сохо
Полицейские, которые в большом количестве следили за соблюдением порядка на акциях, в целом вели себя незаметно, старались организовать движение колонн и принимали пожелания сохранять терпение — в основном от людей старшего поколения. С приближением темноты и комендантского часа (20:00) правоохранители несколько активизировались. На дорогах все чаще стали попадаться оснащенные проблесковыми маячками автомобили полиции, которые иногда двигались по встречной полосе. Один из сотрудников проверил у корреспондента ТАСС журналистское удостоверение при въезде на Бруклинский мост, соединяющий этот район Нью-Йорка с островом Манхэттен.
Власти предприняли серьезные меры предосторожности в одном из самых фешенебельных районов города — Сохо. Здесь на каждом шагу встречаются бутики одежды класса люкс, магазины ювелирных украшений известных марок, крупные сетевые магазины спортивной одежды и обуви. Именно на этот район пришелся разгул мародеров.
Однако в ночь со среды на четверг на всех прилегающих улицах расставлены кордоны полиции, поперек проезжей части натянута лента с надписью "Не пересекать", соседние кварталы патрулируют полицейские автомобили.
"Мы будем здесь, пока мародеры окончательно не уйдут", — сказал корреспонденту ТАСС один из стражей порядка.
Задержаний избежать не удалось
Как сообщил в среду вечером представитель полицейского управления города, за день в мегаполисе были задержаны около 90 человек. Большинство из них — за нарушение комендантского часа.
При этом городской телеканал NY1 отметил, что стычка между несколькими протестующими и полицейскими произошла на площади Кэдман-плаза в Бруклине. Пострадал один полицейский, в отделение забрали несколько человек.
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Комментарии
В мире , Происшествия , США , Массовые беспорядки , Убийство , МВД , ИТАР-ТАСС , Бруклин , Манхэттен , Миннеаполис , Нью-Йорк
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