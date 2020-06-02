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Два человека погибли в ходе протестов в Чикаго 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
Два человека погибли в ходе протестов в Чикаго
Фото: globallookpress.com
Протесты в городе Сисеро недалеко от Чикаго в американском штате Иллинойс привели к смерти двух человек. Ещё 60 участников акции задержали сотрудники правоохранительных органов.
Губернатор штата объявил режим чрезвычайной ситуации в девяти округах. Это должно помочь представителям местных властей получить доступ к ресурсам, передаёт Associated Press.
Руководитель штата принял решение мобилизовать 250 бойцов Национальной гвардии. В настоящий момент на территорию направляется 625 представителей силовых структур.
Массовые беспорядки продолжаются в США несколько дней. Поводом для них послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские задержали его по подозрению в использовании фальшивого чека, применив при этом силу. В результате Флойд умер от удушья.
Для прекращения беспорядков президент страны Дональд Трамп призвал власти штатов действовать решительно и прибегать к помощи Нацгвардии.
Как ранее писал NEWS.ru, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо раскритиковал президента за готовность выставить войска против протестующих. По его мнению, Трамп делает это ради саморекламы перед предстоящими президентскими выборами.
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Комментарии
В мире , Эндрю Куомо , Дональд Трамп , МВД , Associated Press , Чикаго
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