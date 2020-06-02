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Зеленский констатировал наличие кадрового голода на Украине 

Lenta.ru 1 час назад
Зеленский констатировал наличие кадрового голода
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский констатировал наличие в стране кадрового голода. Об этом сообщает УНИАН.
По его мнению, эту проблему должна решать система высшего образования. Зеленский подчеркнул, что большинство студентов не хочет оставаться работать в родной стране после завершения учебы.
«Зачем вы тратили свой опыт, зачем государство тратило свои деньги, если мы потом не можем привлечь этих действительно талантливых студентов?» — заявил украинский лидер на встрече с ректорами украинских университетов.
Ранее, в мае, Зеленский объяснил кадровым голодом наличие вакантных мест в правительстве Дениса Шмыгаля после отставки предыдущего кабинета Алексея Гончарука. По его словам, ему очень сложно найти профессиональных и честных людей, которые при этом не будут связаны с ним, чтобы не допустить обвинений в кумовстве.
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В мире , Украина , Алексей Гончарук , Владимир Зеленский
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