Зеленский констатировал наличие кадрового голода

По его мнению, эту проблему должна решать система высшего образования. Зеленский подчеркнул, что большинство студентов не хочет оставаться работать в родной стране после завершения учебы.

«Зачем вы тратили свой опыт, зачем государство тратило свои деньги, если мы потом не можем привлечь этих действительно талантливых студентов?» — заявил украинский лидер на встрече с ректорами украинских университетов.