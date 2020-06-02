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США расширили санкции по Венесуэле 

ИА Regnum и ещё 3 31 минуту назад
США расширили санкции по Венесуэле
Фото: Reuters
В Вашингтоне принято решение о введении новых ограничительных мер, направленных против Венесуэлы. Об этом сообщило 2 июля управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).
Как уточняется, в санкционный список Соединённых Штатов внесено четыре компании, три из которых зарегистрированы на Маршалловых островах и одна — в Греции, а также четыре судна.
Напомним, 13 мая власти США внесли Кубу, Венесуэлу, Иран, Сирию и КНДР в список стран, которые якобы недостаточно сотрудничают с Вашингтоном в сфере противостояния терроризму. Включение в список означает запрет на продажу в эти страны предметов и услуг военного назначения.
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В мире , Казначейство США , Венесуэла , США
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