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Коломойский потребовал возбудить дело против Порошенко 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 46 минут назад
Коломойский потребовал возбудить дело против Порошенко
Фото: Reuters
Украинский олигарх Игорь Коломойский попросил генпрокурора Украины Ирину Венедиктову открыть уголовное дело против экс-президента страны Петра Порошенко и бывшей главы Нацбанка (НБУ) Валерии Гонтаревой по делу о национализации Приватбанка, сообщили СМИ.
Поводом стала публикация аудиозаписи разговоров Порошенко с экс-вице-президентом США Джозефом Байденом и бывшим госсекретарем Джоном Керри, передает УНИАН.
«Содержание разговоров Порошенко с Байденом… позволяет утверждать, что, будучи президентом Украины, он вступил в преступный сговор… с целью проведения незаконной национализации АО КБ «Приватбанк» и как следствие преступного завладения активами данного финансового учреждения», — говорится в заявлении Коломойского.
Он считает, что запись разговора указывает на то, что Порошенко знал об инициативе МВФ национализировать Приватбанк в качестве одного из условий получения новых кредитов. Коломойский обвиняет экс-президента в том, что он организовал негативную медийную кампанию против Приватбанка, чтобы дестабилизировать его работу.
«Порошенко П. А. … решил получить оперативный контроль над активами Банка и, в частности, компанией ООО «Телерадиокомпания „Студия 1+1“ с целью усиления своего политического влияния в государстве и создания положительного имиджа среди населения», — также говорится в заявлении.
Также, утверждает Коломойский, Порошенко давил на правительство страны, НБУ для национализации банка. Сам процесс национализации он считает незаконным.
Уголовное дело Порошенко просит открыть по статьям «Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации», «Легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем», «Незаконный сбор с целью использования или использование сведений, составляющих коммерческую тайну» и «Злоупотребление властью или служебным положением» УК Украины.
Напомним, ранее депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых якобы беседуют Порошенко, Байден и Керри. Байден там предлагает Порошенко 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
Порошенко назвал записи сфабрикованными, но суд в Киеве обязал офис генерального прокурора Украины провести расследование.
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Комментарии 3
В мире , Украина , Валерия Гонтарева , Игорь Коломойский , Андрей Деркач , Джон Керри , Петр Порошенко , Джозеф Байден , Международный валютный фонд , Верховная Рада , УНИАН , США
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