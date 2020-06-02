Предсказана Третья мировая война 

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предсказал скорое начало Третьей мировой войны, пишет «Лента.ру». Соответствующее заявление экс-министр сделал в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.
«Мы еще не в состоянии Третьей мировой. Мы, скорее, если сравнивать с Первой [мировой], в 1913 году. С точки зрения позиционирования и многих вещей. Мы на пороге безумных перемен», — заявил Климкин.
Ранее, как сообщал «Рамблер», бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Романенко заявил, что пандемия коронавируса помешала России начать полномасштабное наступление на Украину, в результате которого Украина могла оказаться разделенной по Днепру.