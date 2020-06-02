Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Предсказана Третья мировая война 

Вероника Полынина и ещё 2 23 минуты назад
Предсказана Третья мировая война
Фото: depositphotos.com
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предсказал скорое начало Третьей мировой войны, пишет «Лента.ру». Соответствующее заявление экс-министр сделал в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.
«Мы еще не в состоянии Третьей мировой. Мы, скорее, если сравнивать с Первой [мировой], в 1913 году. С точки зрения позиционирования и многих вещей. Мы на пороге безумных перемен», — заявил Климкин.
Ранее, как сообщал «Рамблер», бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Романенко заявил, что пандемия коронавируса помешала России начать полномасштабное наступление на Украину, в результате которого Украина могла оказаться разделенной по Днепру.
Видео дня. Билан, Басков и Тодоренко получат деньги от государства
В мире , Армия , Конфликты , Игорь Романенко , Павел Климкин , Генштаб , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности
В столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности
На выездах из столицы сняли коронавирусные посты
На выездах из столицы сняли коронавирусные посты
Нетаньяху призвали посадить за коррупцию
Нетаньяху призвали посадить за коррупцию
Американцы встали на колени
Американцы встали на колени
Запад запретил странам просить помощи у России
Запад запретил странам просить помощи у России
Видео
Полицейские встали на колени перед протестующими и попали на видео
01:00
Полицейские встали на колени перед протестующими и попали на видео
Опубликовано видео смертельной аварии под Тверью
00:21
Опубликовано видео смертельной аварии под Тверью
Медведь «станцевал» у дерева и попал на видео
00:21
Медведь «станцевал» у дерева и попал на видео
Протестующие в США обстреляли полицейских и попали на видео
01:00
Протестующие в США обстреляли полицейских и попали на видео
Танец двух дельфинов попал на видео
01:00
Танец двух дельфинов попал на видео
Подтопленные дачные участки в Подмосковье попали на видео
01:41
Подтопленные дачные участки в Подмосковье попали на видео
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео забившего фонтана в Петербурге
00:19
Опубликовано видео забившего фонтана в Петербурге
Происшествия
Опубликовано видео толпы, разграбившей поезд на ходу
00:31
Опубликовано видео толпы, разграбившей поезд на ходу
Происшествия В мире
Массовые беспорядки: Россия может повторить ошибки США
01:00
Массовые беспорядки: Россия может повторить ошибки США
В мире Статьи
Испытания украинской крылатой ракеты «Нептун» попали на видео
00:39
Испытания украинской крылатой ракеты «Нептун» попали на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение