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Макрон рассказал о «возвращении счастливых дней» 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
Макрон рассказал о «возвращении счастливых дней»
Фото: Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что начало послабления ограничительных мер, введенных в связи с борьбой с коронавирусом, — это знак «возвращения счастливых дней». Об этом во вторник, 2 июня, он написал в своем Twitter-аккаунте.
По его словам, впервые с 14 марта, как только во Франции объявили о режиме самоизоляции, по всей стране начали открываться отели, кафе и рестораны. Он отметил, что такие изменения «знаменует возвращение счастливых дней».
«Никакого сомнения в том, что французы придут туда, чтобы вновь обрести эту часть французского духа, нашей культуры и нашего искусства жить», — заявил Макрон.
Кроме того, подобные заведения имеют возможность обратиться к правительству за помощью — оно сможет «оказывать поддержку этому сектору», напомнил он.
По состоянию на 2 июня во Франции выявлено 152 тысячи зараженных коронавирусом, 68 тысяч из которых вылечились, а 28 833 — скончались от осложнений. Всего число инфицированных в мире превысило 6,26 миллиона. За все время умерли 375 554 человека, 2,69 миллиона — выздоровели.
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В мире , Эммануэль Макрон , Франция
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