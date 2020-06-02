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Премьер Армении рассказал о своем самочувствии 

ТАСС и ещё 13 1 час назад
Премьер Армении рассказал о своем самочувствии
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, у которого ранее был выявлен коронавирус, сообщил, что чувствует себя хорошо и продолжает исполнять свои обязанности дистанционно. Об этом он заявил во вторник на онлайн брифинге, который транслировали местные новостные телеканалы.
"Поскольку у меня и у членов моей семьи был диагностирован коронавирус, я хочу отметить, что мы продолжаем самоизоляцию на правительственной даче. Я и остальные члены нашей семьи чувствуем себя хорошо, у нас нет выраженных симптомов. Я продолжаю исполнять свои обязанности дистанционно", — отметил он.
В понедельник утром Пашинян сообщил, что в день его 45-летия у него и членов его семьи подтвердилась коронавирусная инфекция.
Ситуация с распространением коронавируса в Армении остается тяжелой. За минувшие сутки в стране выявлено 517 новых случаев заражения. Общее число инфицированных достигло 10 009. С начала эпидемии 158 человек умерли от заболеваний, вызываемых инфекцией.
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Комментарии
В мире , Кавказ , Никол Пашинян , Армения
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