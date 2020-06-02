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Умер бывший барабанщик Misfits 

Lenta.ru и ещё 1 33 минуты назад
Умер бывший барабанщик Misfits
Фото: Facebook
Бывший барабанщик американской панк-рок-группы Джоуи Имидж умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщает Mirror во вторник, 2 июня.
Причина смерти не уточняется. Отмечается, что перед кончиной музыкант боролся с раком печени. Онкологическое заболевание ему диагностировали в 2016 году. Имидж собирал деньги на лечение через сервис GoFundMe, с 2017-го ему удалось собрать 8 тысяч долларов.
Имидж стал участником Misfits в 1978 году. Он принял участие в записи ранних альбомов группы, Horror Business и Beware, а также появился на сингле Night of the Living Dead. В 1979-м он покинул группу, после чего выступал с рядом других коллективов. В 2000 году он в последний раз выступил с Misfits в клубе Culture Room в штате Флорида. Позже Имидж завершил музыкальную карьеру и устроился работать водителем.
12 января стало известно о смерти Нила Пирта, прозванного одним из величайших барабанщиков в истории рока. Ему было 67 лет.
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