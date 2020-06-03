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Трамп призвал ввести войска в Нью-Йорк 

Lenta.ru и ещё 36 40 минут назад
Трамп призвал ввести войска в Нью-Йорк
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Президент США Дональд Трамп призвал ввести войска в Нью-Йорк, охваченный массовыми протестами. Об этом он написал в своем Twitter.
«Нью-Йорк вышел из-под контроля. Мэр города [Билл де Блазио] и губернатор штата [Эндрю Куомо] обязаны остановить протест немедленно!» — подчеркнул Трамп. В другом посте президент вопрошает, когда местное правительство все же решится позвать федеральные войска на помощь.
2 июня американский лидер писал, что Куомо привел Нью-Йорк к хаосу, отвергнув предложение ввести Национальную гвардию. В городе вопреки введенному комендантскому часу идут жесткие столкновения между полицией и протестующими, некоторые из демонстрантов вооружены.
В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины Джорджа Флойда, пострадавшего в результате грубого ареста. В некоторых случаях демонстрации сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами. За время протестов погибли по меньшей мере 11 человек.
На фоне массовых беспорядков из-за гибели Флойда в Нью-Йорке введен комендантский час, начавшийся в 20:00 (3:00 мск). Отмечается, что снизилось число случаев массового разграбления магазинов, как это было днем ранее.
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Комментарии 2
В мире , Эндрю Куомо , Дональд Трамп , Нью-Йорк , США
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