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В Токио зафиксировали резкое увеличение числа новых случаев COVID-19 

News.ru 2 часа назад
В Токио взлетело число новых случаев коронавируса
Фото: Yoshio Tsunoda/Global Look Press
За минувшие сутки в Токио было зафиксировано резкое увеличение количества новых случаев заражения коронавирусом.
По данным японского общественного телевидения, в столице, где неделю назад отменили режим ЧС из-за COVID-19, было выявлено более 30 новых случаев заражения. Последний раз подобный всплеск заболеваемости был зафиксирован 14 мая.
Больше всего заражённых выявлено в городе Китакюсю на юго-западе страны. Там за последние 10 дней коронавирусной инфекцией заразились 113 человек. Местные власти заявили о второй волне коронавируса и попросили жителей по возможности не покидать свои дома.
Ранее в Индии выявили рекордное количество заражений коронавирусом за сутки — 8392. Общее число пациентов с COVID-19 в азиатской стране достигло 190 535 человек, жертвами инфекции стали по меньшей мере 5394 человека, писал NEWS.ru.
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