В Токио взлетело число новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Токио было зафиксировано резкое увеличение количества новых случаев заражения коронавирусом.

По данным японского общественного телевидения, в столице, где неделю назад отменили режим ЧС из-за COVID-19, было выявлено более 30 новых случаев заражения. Последний раз подобный всплеск заболеваемости был зафиксирован 14 мая.

Больше всего заражённых выявлено в городе Китакюсю на юго-западе страны. Там за последние 10 дней коронавирусной инфекцией заразились 113 человек. Местные власти заявили о второй волне коронавируса и попросили жителей по возможности не покидать свои дома.

Ранее в Индии выявили рекордное количество заражений коронавирусом за сутки — 8392. Общее число пациентов с COVID-19 в азиатской стране достигло 190 535 человек, жертвами инфекции стали по меньшей мере 5394 человека, писал NEWS.ru.