Число зараженных COVID-19 в мире превысило 6,2 млн

Число зараженных коронавирусной инфекцией в мире за сутки увеличилось более чем на 93 тысячи и превысило 6,2 миллиона. Всего от инфекции скончались 379 941 человек. Такие данные предоставила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 3 июня.

Отмечается, что больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке. Там заболели почти 3 миллиона пациентов.