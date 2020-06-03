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ВОЗ: Число зараженных COVID-19 в мире превысило 6,2 миллиона 

Вечерняя Москва и ещё 43 1 час назад
Число зараженных COVID-19 в мире превысило 6,2 млн
Фото: Reuters
Число зараженных коронавирусной инфекцией в мире за сутки увеличилось более чем на 93 тысячи и превысило 6,2 миллиона. Всего от инфекции скончались 379 941 человек. Такие данные предоставила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 3 июня.
Отмечается, что больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке. Там заболели почти 3 миллиона пациентов.
Ранее Минздрав назвал симптомы коронавируса у пожилых людей. Так, у пациентов старшего возраста болезнь может проходить без лихорадки, кашля или одышки. Симптомы инфекции могут быть легкими и не соответствовать тяжести заболевания. Помимо этого, у пожилых больных могут также наблюдаться бред, тахикардия или снижение артериального давления.
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В мире , Украина , Минздрав РФ , ВОЗ
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