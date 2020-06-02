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NI сравнил выход США из ДОН с Карибским кризисом 

Газета.ру и ещё 1 1 час назад
Выход США из ДОН сравнили с Карибским кризисом
Фото: CC0 / U.S. Air Force /
Американское издание The National Interest считает, что выход США из Договора по открытому небу сопоставим с Карибским кризисом в 1962 году, так как может привести мир к очень опасной ситуации.
Статья называется: «Почему выход из Договора об открытом небе является ошибкой». В нем объяснятся, что решение государства покинуть соглашение не приведет страну к лидерству в международном сообществе, а еще больше дестабилизирует обстановку. В частности, продолжится процесс разрушения режима контроля над вооружениями между Штатами и бывшим СССР.
«Вместо того, чтобы уйти, США следует модернизировать старые самолеты, чтобы они соответствовали более совершенным российским, и обсудить пути изменения и возрождения ныне несуществующего договора о РСМД и продления нового договора СНВ», — отмечает автор статьи, бывший замглавы секретаря защиты США (1981-1985) Лоуренс Дж. Корб.
Однако администрация американского президента Дональда Трампа только усугубила ситуацию, когда заявила, что раздумывает о проведение первого ядерного испытания с 1992 года. Таким образом американские политики хотят вынудить Россию и Китай заключить новую трехстороннюю сделку по стратегическим ядерным вооружениям. Но это скорее разрушит Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и спровоцирует новую гонку вооружений.
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Комментарии
В мире , Армия , Оружие , США
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