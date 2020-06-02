В Гонконге рассказали о «супер-распространении» COVID-19

Коронавирусная инфекция COVID-19 в последние дни выявлена у шести человек в Гонконге , проживающих в одном жилом комплексе, это вызывает опасения о появлении "супер-распространителя" вируса, считает микробиолог Юань Гоюн из Гонконгского университета.

Вирус был выявлен в воскресенье у 34-летней женщины, которая работает на складе компании Kerry Logistics, далее заражение подтвердилось у ее 56-летнего мужа и четырех человек, проживавших с ними в одном комплексе в районе Сатхинь (Ша-Тин).

Юань Гоюн, как сообщает телерадиовещательная корпорация RTHK, был одним из тех специалистов, кто посоветовал властям не эвакуировать жилой комплекс, так как, по его мнению, в самом здании нет никаких структурных проблем, которые могли бы поспособствовать распространению вируса.

По словам микробиолога, жители здания могли заразиться в местах общего пользования — в лифте, при прикосновении к дверям, почтовым ящикам. Всем жильцам комплекса по распоряжению властей предписано сдать тест на COVID-19 и строго соблюдать гигиену и меры предосторожности, носить маски и регулярно дезинфицировать руки.

Ранее у двух коллег первой зараженной женщины тест на коронавирус показал слабоположительный результат. Вирус подтвердился и у сотрудника скорой помощи, который отвез ее в больницу, он стал первым медиком в Гонконге, который заразился коронавирусной инфекцией на рабочем месте.

Юань Гоюн считает, что самая большая ошибка, которую допустили власти города в мерах профилактики и борьбы с болезнью, — недостаточное количество проводимых ежедневно тестов на COVID-19. По его словам, в Гонконге делают только около 2 тысяч тестов в день, в то время как в Макао с населением почти в 10 раз меньше — более 5 тысяч. За все время эпидемии в Макао заболели только 45 человек и все они выздоровели, в то время как в Гонконге число заражений достигло 1087, четверо из них скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.