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Эксперт: в Гонконге мог быть случай «супер-распространения» COVID-19 

РИА Новости и ещё 1 3 часа назад
В Гонконге рассказали о «супер-распространении» COVID-19
Фото: РИА Новости
Коронавирусная инфекция COVID-19 в последние дни выявлена у шести человек в Гонконге, проживающих в одном жилом комплексе, это вызывает опасения о появлении "супер-распространителя" вируса, считает микробиолог Юань Гоюн из Гонконгского университета.
Вирус был выявлен в воскресенье у 34-летней женщины, которая работает на складе компании Kerry Logistics, далее заражение подтвердилось у ее 56-летнего мужа и четырех человек, проживавших с ними в одном комплексе в районе Сатхинь (Ша-Тин).
Юань Гоюн, как сообщает телерадиовещательная корпорация RTHK, был одним из тех специалистов, кто посоветовал властям не эвакуировать жилой комплекс, так как, по его мнению, в самом здании нет никаких структурных проблем, которые могли бы поспособствовать распространению вируса.
По словам микробиолога, жители здания могли заразиться в местах общего пользования — в лифте, при прикосновении к дверям, почтовым ящикам. Всем жильцам комплекса по распоряжению властей предписано сдать тест на COVID-19 и строго соблюдать гигиену и меры предосторожности, носить маски и регулярно дезинфицировать руки.
Ранее у двух коллег первой зараженной женщины тест на коронавирус показал слабоположительный результат. Вирус подтвердился и у сотрудника скорой помощи, который отвез ее в больницу, он стал первым медиком в Гонконге, который заразился коронавирусной инфекцией на рабочем месте.
Юань Гоюн считает, что самая большая ошибка, которую допустили власти города в мерах профилактики и борьбы с болезнью, — недостаточное количество проводимых ежедневно тестов на COVID-19. По его словам, в Гонконге делают только около 2 тысяч тестов в день, в то время как в Макао с населением почти в 10 раз меньше — более 5 тысяч. За все время эпидемии в Макао заболели только 45 человек и все они выздоровели, в то время как в Гонконге число заражений достигло 1087, четверо из них скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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