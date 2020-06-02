Киев засекретит часть плана по «возвращению» Крыма

Представитель президента Украины Антон Кориневич заявил, что у Киева до сих пор нет единой стратегии по возвращению Крыма, хотя полуостров седьмой год находится в составе России. Об этом сообщает «Укринформ».
По словам Кориневича, его команде удалось возобновить «процесс наработки» этой стратегии вместе с другими ведомствами. Он заявил, что отдельные наработки этого плана есть у разных органов и министерств.
«МИД пишет проект своей части, в Минреинтеграции есть свой блок вопросов, в Представительстве Президента — свой блок. И сейчас необходимо все это свести воедино», — рассказал Кориневич.
Он заявил, что часть стратегии по Крыму должна быть открытой и публичной, чтобы люди видели усилия государства.
«Но, конечно, большая ее часть должна быть закрытой и секретной, особенно та, что касается вопросов безопасности», — подчеркнул Кориневич.
По его словам, разработка стратегии может быть завершена уже в 2020 году.
Как писал «Рамблер», ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что «нет ничего невозможного», комментируя идею возвращения Крыма. По его мнению, Украина должна обсудить свои планы по Крыму «дипломатическим путем на каких-то уровнях» с западными партнерами и «подготовить почву».