Киев засекретит часть плана по «возвращению» Крыма

По словам Кориневича, его команде удалось возобновить «процесс наработки» этой стратегии вместе с другими ведомствами. Он заявил, что отдельные наработки этого плана есть у разных органов и министерств.

«МИД пишет проект своей части, в Минреинтеграции есть свой блок вопросов, в Представительстве Президента — свой блок. И сейчас необходимо все это свести воедино», — рассказал Кориневич.

Он заявил, что часть стратегии по Крыму должна быть открытой и публичной, чтобы люди видели усилия государства.

«Но, конечно, большая ее часть должна быть закрытой и секретной, особенно та, что касается вопросов безопасности», — подчеркнул Кориневич.

По его словам, разработка стратегии может быть завершена уже в 2020 году.